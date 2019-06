Donna di 39 anni si cosparge di benzina e si dà fuoco, gravissima

Firenze, una donna di 39 anni di Signa, si è data fuoco dopo essersi cosparsa di benzina.

I carabinieri attribuirebbero l’atto inconsulto della donna a motivi sentimentali, dato che sul telefono della donna, sarebbero stati trovati messaggi che preannunciavano questa sua intenzione.

Al momento la donna si trova all’ospedale di Pisa in gravi condizioni, il fatto è avvenuto intorno alle 16:30 in via del Turbone, nel territorio di Montelupo, vicino ad un campo sportivo che la 39enne ha raggiunto con la sua auto.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, che l’hanno vista avvolta dalle fiamme, e subito dopo sono arrivati il personale del 118, Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montelupo Fiorentino e quelli del nucleo operativo della compagnia di Empoli. Gli accertamenti dei Carabinieri sono tuttora in corso.