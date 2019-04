Comunali Pontedera, svelato nuovo candidato centrodestra

Dopo siluramento del precedente candidato per frase omofoba.

E’ Matteo Bagnoli, 33 anni, il nuovo candidato sindaco del centrodestra per Pontedera (Pisa) dopo il siluramento delle scorse settimane dell’avvocato Giuseppe Brini, accusato di aver pronunciato una frase omofoba durante la sua presentazione agli elettori.

Bagnoli, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, sarà il candidato alle prossime elezioni amministrative: è espresso da Fdi e viene sostenuto anche da Lega e Forza Italia. Sposato, dirige una cooperativa sociale di servizi per l’inserimento di persone con disabilità nel mondo del lavoro. Nel 2009 venne eletto in consiglio comunale nelle file del Pdl come il più votato di tutto il centrodestra.

“Ringrazio tutto il centrodestra – ha sottolineato – che sulla mia figura ha trovato la sintesi per far tornare grande Pontedera e riportare l’amministrazione comunale vicino alla gente. Sicurezza, legalità, famiglia, lavoro saranno le priorità su cui lavoreremo nei prossimi cinque anni. Per questo, nei primi 100 giorni di governo tra i primi provvedimenti mi impegno ad aprire due sedi della polizia municipale nelle aree più ‘calde’ di Pontedera, perché un’amministrazione comunale deve partire dal garantire la sicurezza dei propri cittadini”.