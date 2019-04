Presentata “Estate Fiorentina 2019′

🔈Firenze, presentata oggi nel Salone dei 500, in Palazzo Vecchio l’Estate Fiorentina 2019, quest’anno sono 143 i progetti ammessi alla rassegna estiva, di cui 9 strategici, con 24 nuove associazioni ad organizzare gli eventi. Il budget complessivo è pari a un milione e 75 mila euro.

Da notare che i numeri del budget dell’Estate Fiorentina. sono in costante crescita dal 2015, quando i soggetti coinvolti furono 96 e le risorse destinate all’Estate furono 450 mila euro.

Novità di quest’anno, una serie di eventi che si terranno sulle terrazze di Firenze, e poi tantissimi eventi che popoleranno il grande Parco delle Cascine, dall’Indiano all’anfiteatro, al teatro del Maggio musicale, con la Cavea che riapre e che diventa uno dei fulcri della musica in città.

E poi la Manifattura Tabacchi, e i nuovi spazi estivi lungo l’Arno, sul Lungarno del Tempio e Lungarno Pecori Giraldi, dove proprio il fiume sarà protagonista delle notti culturali estive.

Nove come detto i progetti strategici: Firenze dall’alto, sei appuntamenti musicale tra giugno ed agosto sopra alcune delle più belle terrazze di Firenze, da quella del museo degli Innocenti al camminamento di ronda di Palazzo Vecchio; Secret Florence, ovvero la scoperta dei luoghi inediti della città, dal 9 al 16 giugno in concomitanza con Pitti Uomo; Apriti cinema nel piazzale degli Uffizi, dal 26 giugno all’8 agosto; Musica sui sagrati delle Chiese fiorentine, da giugno ad agosto; Florence Dance Festival che torna a Santa Maria Novella con tra gli altri l’etoile Sergei Polunin; Musart Festival in piazza Santissima Annunziata a luglio; Firenze Jazz Festival in Oltrarno e Genius Loci a Santa Croce, entrambi a settembre. Gradito ritorno anche per l’Eredità delle donne, festival ideato da Serena Dandini.

Moltissimi gli eventi in periferia, dal Cinema Tascabile al Grillo swing, dal Cirk Fantastik all’Estate a San Salvi, dal Florence Folks Festival al Festival dei Corti, dalla Città dei lettori al festival internazionale di poesia.

Nel 2018 i numeri dell’Estate Fiorentina furono molto positivi: 1300 eventi (+30% rispetto al 2017), sei progetti strategici, 11 spazi, oltre 150 soggetti culturali coinvolti per circa un milione di presenze complessive di cui 200 mila per il festival Firenze Rocks, 64 mila per il cinema all’aperto, 40 mila per il Jazz Fringe Festival, 25 mila per l’Eredità delle donne, e 20 mila per Musart.

A presentare la rassegna, sul palco del salone dei 500, oltre che il Sindaco Dario Nardella e Tommaso Sacchi, capo segreteria cultura Firenze e curatore Estate Fiorentina, a sorpresa, anche Manuel Agnelli, presente in veste di testimonial ma che potrebbe inserire un suo evento nelle attività estive di Firenze.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Tommaso Sacchi e Manuel Agnelli: