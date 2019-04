Firenze, al via consegne a domicilio cannabis per cani e gatti

Tra i prodotti, in particolare l’olio di cannabis (Cdb), verrebbe considerato utile per alleviare gli stati di ansia e di aggressività degli animali domestici.

Consegna a domicilio di prodotti a base di cannabis terapeutica per cani e gatti anche a Firenze da qualche giorno. E’ quanto riferisce il quotidiano La Repubblica a proposito di una iniziativa di una società privata.

Tra i prodotti, in particolare l’olio di cannabis (Cdb), verrebbe considerato utile per alleviare gli stati di ansia e di aggressività degli animali domestici, ma anche per contrastare fobie, ridurre dolori alle articolazioni per gli effetti antiinfiammatori, ridurre la nausea. I fattorini faranno le consegne in modo rigorosamente anonimo e in bicicletta. Per garantire la privacy dei clienti circoleranno senza insegne e senza loghi di riconoscimento