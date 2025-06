🎧 Coldiretti Toscana, ‘grande accoglienza per mercato agricolo Firenze’

Lo ha affermato Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, che ha accolto oggi al mercato di Porta San Frediano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la vicepresidente con delega all’agroalimentare Stefania Saccardi.

“Attraverso questo spazio di i prodotti autentici della Toscana, frutto magari anche del bio, e comunque frutto di una qualità a cui si è molto attenti, trovano il loro mercato. Porta San Frediano, poi per la Regione Toscana, lo ricordo, è il luogo in cui abbiamo avuto voluto la riqualificazione della porta: ci abbiamo messo più di 1 milione perché potesse essere nuovamente accessibile alla città ”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana in merito al mercato di Campagna Amica aperto dalla Coldiretti nei pressi di Porta San Frediano .

“I primi giorni di apertura del mercato di Campagna Amica a Firenze “sono andati molto bene, complice un effetto novità che ha portato molte persone a fare la spesa, ma la cosa straordinaria è che vediamo un sacco di persone locali, siamo diventati una sorta di negozio di prossimità ”. Ha affermato Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana.

Oggi al mercato anche la vicepresidente con delega all’agroalimentare Stefania Saccardi che ha ricordato come “la Regione Toscana da tempo cerca di sostenere le filiere corte per dare maggiori opportunità agli agricoltori, che lì hanno margini di remuneratività maggiori per i loro prodotti, e nello stesso tempo si offre a tante persone, in città , la possibilità di acquistare prodotti di qualità guardando negli occhi chi li ha fatti, che oggi li commercializza”.

 Per la deputata di FdI Chiara La Porta, membro della commissione Agricoltura di Montecitorio, il mercato agricolo di Coldiretti è “una iniziativa preziosa e da replicare: una promozione dei prodotti non solo a km 0, ma anche stagionali, e questo promuove anche il collegamento fondamentale che c’è tra i prodotti agricoli, come quelli che Coldiretti vende qui all’interno del mercato, e l’importanza della buona alimentazione, del collegamento tra agricoltura e salute”.Â

Per Monia Monni, assessora regionale all’ambiente, il mercato alla Porta di San Frediano è “un luogo dove l’alleanza tra ambiente e agricoltura si può vedere, toccare e anche assaggiare: un lavoro lungo quello che abbiamo fatto con Coldiretti per saldare questo rapporto. Questo è un luogo importante perché la qualità è nel piatto ma la qualità non solo per la nostra salute che naturalmente migliora col cibo sano, ma la qualità anche dell’ambiente in cui viviamo perché gli agricoltori quando fanno bene agricoltura sono custodi del paesaggio, sono coloro che consentono una manutenzione che rende il nostro territorio più sicuro anche dal punto di vista idrogeologico, un’alleanza importante fatta anche di prossimità , di chilometro zero e quindi anche di minore inquinamento”.

Il mercato Campagna Amica si estende su oltre mille metri quadrati dedicati alla filiera corta e alle eccellenze raccolte, coltivate, allevate e pescate in Toscana ma anche alla vera cucina contadina e allo street food. Una vera e propria bottega con cucina. Al mercato di Campagna amica di Coldiretti è possibile trovare carne (bovino, ovino, suino, pollo), pesce da Viareggio e selvaggina, olio, vino, birra e distillati, miele, formaggi (ovicaprini e vaccini) e latticini, salumi di ogni tipo e confetture, pasta e uova, fiori, piante ed erbe aromatiche.

“Dopo un lungo intervento di ristrutturazione dei locali della storica Cartiera Verdi – si legge in una nota -, all’ombra della porta monumentale costruita nel 1300, il mercato contadino di Campagna Amica è un progetto di rigenerazione urbana e sociale che mette al centro i residenti ed i turisti ancorandosi alla storia del quartiere, un tempo vivace borgo di botteghe e artigiani, e soprattutto di Porta San Frediano. Da qui sin dal Medioevo e per tutto il Rinascimento, transitavano ogni giorno i prodotti agricoli provenienti dalle aree rurali del contado fiorentino ed oltre”

NELLA’AUDIO Â l’assessora Saccardi e il presidente Giani