Domani, mercoledì, ci sarà un graduale miglioramento, anche se pioverà ancora, sia pure in modo più attenuato, in Appennino ed in particolare sui versanti orientali, fiorentino ed aretino.

Oggi saranno possibili, a livello locale, anche grandinate e colpi di vento, che si accompagneranno ai temporali più intensi. In generale i venti saranno in attenuazione, ma ancora forti raffiche di Maestrale potranno registrarsi su Arcipelago e litorale meridionale. Domani, mercoledì, ancora forte vento su Appennino, Amiata e Colline Metallifere, in attenuazione altrove e nella seconda parte della giornata.

Il mare oggi, martedì, sarà mosso o molto mosso, in particolare al largo, in graduale attenuazione.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo