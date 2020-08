Fiamme in bosco a Civitella Paganico, due elicotteri regionali in azione

Incendio boschivo in corso in località Tenuta di Bagnolo, nel Comune di Civitella Paganico (Grosseto). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento.

Sul posto stanno operando 2 elicotteri della flotta regionale a supporto dei quali è stato chiesto l’intervento di un Canadair della flotta nazionale che dovrebbe arrivare a breve.

Al lavoro sul territorio squadre e direttore operazioni della Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, squadre del volontariato inviate dalla SOUP regionale e vigili del fuoco. Ulteriori operatori AIB si stanno portando in zona per assicurare la turnazione anche nella serata e per tutta la notte. Al momento non risultano essere interessate abitazioni.