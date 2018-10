Candidatura Minniti guida PD: “Al momento no”

Firenze, Marco Minniti, arrivato intorno alle 17:00 di sabato 20, alle domande dei giornalisti, che lo hanno assediato, al suo ingresso alla Leopolda9, ha detto in un primo momento, di non voler rilasciare dichiarazioni.

“Sono qui per ascoltare, non per parlare” ha detto l’ex ministro Minniti, possibile candidato alla segreteria nazionale del Pd col sostegno dei renziani, ma, sotto le pressanti richieste dei giornalisti ha aggiunto un “Al momento no!”, prima di sparire nel backstage della manifestazione.

Marco Minniti, aveva già fatto sapere giorni fa, che non avrebbe sciolto la riserva sulla sua candidatura alla guida del partito democratico in occasione della Leopolda9, ma che lo avrebbe fatto all’inizio di novembre, dopo la conferenza programmatica di fine ottobre a Milano.