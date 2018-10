Tre nuove isole ecologiche interrate in zona via Gioberti

Firenze, sono state “inaugurate” sabato mattina, ed entreranno in servizio lunedì le nuove isole ecologiche interrate in nella zona di via Gioberti, per la precisione nelle vie traverse Orcagna, Scialoia e Villari.

Le nuove postazioni interrate saranno disponibili, per gli utenti della zona di via Gioberti, da lunedì prossimo e nella stessa giornata Alia rimuoverà i 45 cassonetti collocati su strada.

Sempre a partire da lunedì prenderà il via la raccolta porta a porta di carta e cartone per i 150 negozi di via Gioberti e piazza Beccaria; gli utenti residenziali continueranno invece ad usare i cassonetti dedicati a carta e cartone collocati nelle strade laterali.

Sul posto l’assessora all’ambiente Alessia Bettini e Domenico Scamardella direttore territoriale per Firenze di Alia, “La realizzazione delle postazioni interrate rientra nel progetto complessivo di riqualificazione di via Gioberti – ha spiegato l’assessora Bettini – Per le tre inaugurate oggi sono stati investiti 200.000 euro. Il programma prevede ulteriori due postazioni interrate a completamento del sistema delle isole ecologiche dell’area, in via Cimabue e via del Ghirlandaio”.