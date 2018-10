Leopolda9, tutto esaurito per il venerdì sera

🔈Firenze, secondo gli organizzatori di Leopolda9, la kermesse di Matteo Renzi, che si svolge fino a domenica 21 ottobre, quest’anno dal titolo “Ritorno al futuro”, venerdì sera, si è trattato di una “apertura con il botto”.

La grande affluenza di partecipanti alla prima serata di Leopolda9 è stata infatti stimata, sempre dagli organizzatori in “oltre 4000 presenze, circa il doppio rispetto alle prime serate più affollate delle precedenti edizioni”.

In effetti c’era la sensazione del tutto esaurito, venerdì sera a Leopolda9, con una lunga fila all’ingresso già un paio d’ore prima dell’apertura dei cancelli, e con circa duemila persone che hanno preso posto in attesa della sessione dedicata agli under 30. “Non era scontato dopo la debacle del Pd il 4 marzo, le dimissioni di Renzi e per essere la sera del venerdì”, fa notare un militante.

“Mai vista tanta gente il venerdì così alla Leopolda” ha scritto poi sul suo account Twitter Matteo Renzi, postando alcune foto della folla che ha popolato gli spazi dell’antica stazione ferroviaria fiorentina.

“C’è uno strano meccanismo per cui quando si perde alla Leopolda viene più gente, è una cosa che solitamente in politica non succede – ha osservato poi l’ex segretario del PD, sottolineando che “chi ha avuto finge di non ricordarselo ma chi in questi anni ha solo dato, è qui più convinto di prima, perché stava qui per un ideale e non per un interesse”.

“Io voglio inchinarmi davanti a voi – ha detto rivolgendosi alla platea – e dirvi grazie. Voi siete la dimostrazione della politica seria, fatta per passione, non per interesse”.

La sala ha salutato con un’ovazione in piedi Matteo Renzi, al suo arrivo alla Leopolda9 per la serata iniziale, il pubblico ha infatti acclamato l’ex premier che con un’entrata ad effetto, è apparso all’inizio dell’enorme navata centrale della vecchia stazione ferroviaria attraversando la folla per raggiungere il palco tra abbracci e selfie.