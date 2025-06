Calibro 35, “Exploration”. Il Disco della Settimana.

Il gusto per l’esplorazione, il piacere di suonare insieme, in continua interazione. È lo spirito del jazz a guidare la nuova avventura della band più cinematica della scena musicale europea.

Anticipato dai singoli Reptile Strut, Discomania e Jazz Carnival, Exploration è il nuovo album dei Calibro 35, la band composta da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini e che in 18 anni di carriera si è imposta per la maestria tecnica e un amore smodato per il groove, annullando ogni possibile contraddizione fra coerenza ed eclettismo, fra rigore esecutivo e libertà creativa.

Articolato in undici tracce – di cui tre composizioni originali – Exploration è il nono album nella discografia della band, un lavoro che segna il ritorno alla label indipendente Record Kicks e che vede la partecipazione di Roberto Dragonetti al basso. Arriva a due anni di distanza dall’ultimo album Nouvelles Aventures, pubblicato da Universal Music e rappresenta un ideale sviluppo del precedente EP Jazzploitation.

“Diciotto anni dopo si torna a fare quello che facemmo nel primo disco, ossia prendere materiale altrui e farlo nostro. Dopo l’esperienza di Jazzploitation, che abbiamo definito una ‘rapina alla Calibro’, un’incursione nel mondo del jazz, continuiamo a confrontarci con alcuni ‘classiconi’”. Così introduce il disco la band nata a Milano quasi due decenni fa come progetto di ricerca sui suoni della golden age delle colonne sonore italiane.



Dagli Azymuth a Lucio Dalla, da Piero Umilani a Herbie Hancock, questo nuovo viaggio dei Calibro 35 è sì, da un lato, un ritorno alle origini; ma è anche un proiettarsi in avanti verso nuove evoluzioni e, al tempo stesso, un movimento in profondità, con incursioni che non si limitano all’universo cinematografico degli anni ’60 e ’70 ma anche a quello televisivo, in particolare degli anni ‘80. Esploratori provetti, perlustrano dall’alto gli sconfinati territori del repertorio jazz per precipitarsi poi in picchiata una volta individuato l’obiettivo: il brano da reinterpretare, giocando sulle stratificazioni accumulate e portandole ancora a un livello ulteriore.

La scelta, per queste riletture “alla Calibro”, si concentra su composizioni che sono in qualche modo archetipiche, seminali, iconiche. È il caso, ad esempio, di Chameleon di Herbie Hancock con il suo riff di basso synth che nel 1973 ha in qualche codificato il jazz funk degli anni a venire. Di Nautilus di Bob James, pezzo fondamentale nella definizione di un certo groove anni ’70 – non a caso ricampionato innumerevoli volte da tutti i giganti dell’hip hop –, oggi ri-suonato dai Calibro con una passione e un divertimento che sono il più sincero omaggio verso quel parterre de rois di musicisti newyorkesi (con Idris Muhammad alla batteria, Ralph Mc Donald alle percussioni e Gary King al basso oltre che allo stesso Bob James al Fender Rhodes) che incise il brano originale.

Un grande omaggio è quello tributato poi a uno dei più importanti compositori per colonne sonore, Piero Umiliani. I Calibro reinterpretano, ancora con sommo divertimento, il celeberrimo Gassman Blues voluto da Mario Monicelli per I soliti ignoti, un brano passato alla storia come la prima soundtrack jazz del cinema italiano e che rimanda immediatamente all’immaginario della cosiddetta commedia all’italiana. E poi si fiondano su Discomania, sempre di Umiliani, rileggendo in chiave afrobeat quella che fu storica sigla di coda del mitico 90° Minuto, programma sportivo della RAI che ha scandito infinite domeniche dell’Italia degli anni ’80. Con tanto di videoclip della live performance registrata proprio nello storico studio Sound Work Shop di Roma, il vero tempio della produzione musicale del Maestro. “Ci sono brani che entrano a far parte di noi in maniera quasi subliminale. Siamo cresciuti negli anni ‘80, grande epoca del potere televisivo, e una sigla come Discomania di certo non te la scordi” commentano gli esploratori.

Così come è impossibile dimenticarsi del jazz funk brasiliano di Jazz Carnival degli Azymuth, che divenne sigla di un altro storico programma televisivo RAI, Mixer di Giovanni Minoli, “un pezzo con un tema super memorabile e un groove che non lascia respiro, uno di quei brani in cui ti guardi prima di iniziare a suonarlo e ti dici ‘ci vediamo in fondo!’” come dicono i Calibro 35 . Questa scintilla nata dalla fusione fra ricordi d’infanzia, memoria collettiva e gusto iper-contemporaneo brilla ancora di più in Lunedì cinema, iconico brano di un ispiratissimo Lucio Dalla che osò portare lo scat nella prima serata di Rai Uno, in quest’altra sigla televisiva che negli anni ’80 “apriva le porte dell’immaginazione di un’intera nazione” e che nella versione Calibro vede Marco Castello, uno dei nuovi protagonisti della scena cantautorale e nu jazz, nelle vesti di Dalla.

Se c’è un tema davvero iconico per tutto il filone action, invece, questo è sicuramente Mission Impossible, traccia cult con cui, nell’ormai lontano 1996, un altro gigante delle colonne sonore come Lalo Schifrin lasciò il segno nella cultura pop, contribuendo al successo planetario della serie cinematografica iniziata da Brian De Palma. “Sono anni che ci pensiamo e stavolta è passata la paura. Rifare con i Calibro un pezzone del genere meritava tutta la ‘calibrosità’ di cui siamo capaci” scherza – ma non troppo – la band. Sul fronte blaxpolitation invece la scelta dei Calibro 35 è ricaduta su Coffy is the Color del vibrafonista e compositore Roy Ayers, soundtrack di Coffy, pellicola del 1973 firmata da Jack Hill. Il funky “pulito” della versione originale diventa acidissimo, sintetico, quasi cibernetico nella reinterpretazione con voce in vocoder fatta dai nostri che è, oltretutto, un tributo a Ayers, recentemente scomparso.

Come tutti i viaggi di scoperta, l’esplorazione non è però soltanto un movimento verso l’altro ma è anche un movimento verso se stessi. In questo caso: verso il repertorio jazz ma soprattutto verso la propria relazione con il jazz. Così i Calibro 35 in Exploration presentano ben tre composizioni originali. Si parte da Reptile Strut, brano di apertura del disco: una traccia strumentale granitica e cangiante al tempo stesso, un pezzo jazz/rock che gioca sulla compattezza di basso e batteria, sulla chitarra funky, sulle evoluzioni dei fiati e sulla dimensione quasi onirica delle tastiere. Poi Pied de Poule, una strumentale lisergica e malinconica che sembra rievocare tutti gli immaginari stereotipati dei b-movies, dall’erotico all’exotico, dai diabolici personaggi asiatici a fanciulle in abiti succinti. E, infine, The Twang, un brano ispirato dal leggendario progetto Incredible Bongo Band, un pezzo dalle mille evoluzioni, che si apre con una chitarra tarantiniana, prosegue sui territori della psichedelia ed esplode maestoso nella sezione fiati.

Con Exploration i Calibro 35 ci offrono una sofisticata riflessione sulla musica come universo di continue stratificazioni ma mantenendo integra l’attitudine alla continua (ri)scoperta, al groove e soprattutto al divertimento, ovvero il piacere di suonare insieme. Che poi è, da sempre, la vera anima del jazz. “Registriamo liberi, senza metronomo, limitando al minimo le sovraincisioni per tenere l’immediatezza di quello che succede nella stanza. Alla fine escono fuori anche tre pezzi nostri, frutto diretto di tutti gli stimoli che ci siamo dati. Un disco suonato e suonato di pancia perché – come nelle migliori rapine – a un certo punto devi prendere il respiro, gettarti dentro e quello che succede… succede”.

Intanto, è in pieno svolgimento il tour dei Calibro 35 curato da Ponderosa. Fra le numerosissime date in tutta Italia: il 21 giugno a Lido di Camaiore per La Prima Estate, il 20 luglio al Teatro Romano di Verona, il 28 luglio a Napoli, l’8 agosto a Locorotondo per il Locus Festival, il 4 settembre a Catania per Ricci Weekender e il 10 ottobre a Roma (Forte Trionfale), per citarne soltanto alcune. E poi tra novembre e dicembre le prime date internazionali, toccando Atene, Barcellona, Berlino, Parigi e Londra.

Infine, i 3 singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album stanno riscuotendo un notevole apprezzamento anche sui più prestigiosi media internazionali di profilo: dalle première di Gilles Peterson e Guy Garvey su BBC6 (UK) alla rotazione nelle playlist di Kexp (US), Jazz FM (UK), Byte FM (DE) e FIP Radio France. Sull’album, una vera istituzione come Far Out Magazine si è espressa così: “It would not be an egregious claim to suggest that they are the most skilful and innovative instrumental outfits on the face of the planet right now, and this new album certainly supports that claim”.

https://www.instagram.com/calibro_35/

https://www.calibro35.com/

“Exploration” dei Calibro 35 è il nostro Disco della Settimana.

