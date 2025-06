Minaccia sanitari e picchia vigilantes al pronto soccorso

Un uomo di 37 anni, in evidente stato di agitazione, ha prima minacciato il personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, a Pisa, e poi aggredito a pugni, dopo avere danneggiato una porta, il personale della vigilanza privata.

L’episodio è avvenuto sabato scorso ma è stato reso noto soltanto oggi dai carabinieri che hanno arrestato il 37enne per danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e contro personale sanitario.

I militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto al numero unico delle emergenze 112 perché l’uomo stava dando in escandescenze: dopo avere minacciato il personale sanitario e danneggiato la porta a vetri automatica di ingresso della struttura, si è scagliato contro il personale della vigilanza privata. Solo a quel punto l’uomo è stato immobilizzato dai carabinieri e arrestato dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza stamani dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura della presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte a settimana.