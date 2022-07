Caldo, sabato codice arancione per Firenze e domenica il codice diventa rosso

By

Firenze, la città metropolitana è ancora alle prese col il caldo torrido, è stato infatti emanato per venerdì e sabato un allerta di colore arancione, mentre per domenica è previsto addirittura il codice rosso.

Questo è quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute.

Nella giornata di venerdì temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. Alle 10 (ora solare) la temperatura massima aveva già raggiunto, alla stazione Firenze-Orto botanico, i 30,1 gradi.

È infatti iniziata una nuova ondata di afa nordafricana, l’ennesima di una stagione rovente iniziata già dal 10 di Maggio. Secondo le attuali previsioni, l’Italia dovrebbe essere inizialmente solo ‘sfiorata’ da questa massa d’aria che si dirigerà prima verso Spagna, Francia e Germania, che registreranno temperature anche di 16 gradi sopra la media stagionale.

La prossima settimana, invece, almeno per quello che si può prevedere al momento, per la nostra penisola, dal punto di vista del caldo, la situazione potrebbe essere anche peggiore, con i valori delle temperature che saranno alti in estensione alle regioni centrali.

Sempre secondo i modelli disponibili al momento, on sarebbero previste piogge nei prossimi 10 giorni in Europa.