25 aprile e 1° maggio: UILTuCS Toscana e Filcams proclamano lo sciopero del commercio

Filcams Cgil e Uiltucs Uil della Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro per il 25 aprile e per il 1° maggio 2026. Per la festa della Liberazione e del lavoro “si può e si deve far Festa”, dicono.

Di seguito il comunicato con cui Filcams Cgil e Uiltucs Uil della Toscana proclamano astensione e sciopero dal lavoro per il 25 aprile e per il 1° maggio 2026: “Adesso basta è arrivato il momento di ripensare alla dimensione umana e sociale di queste giornate che rappresentano date fondamentali per la Democrazia e la Libertà. Libertà di Vivere e di Lavorare, con Dignità. Non si può non rispettare queste giornate e non si può più ignorare la necessità di una Legge che affidi alla contrattazione le regole utili alla salvaguardia del settore e al benessere della società tutta. A pagare il prezzo di questa corsa al consumo, sono sempre le lavoratrici ed i lavoratori, in favore del profitto. Filcams Cgil e Uiltucs Uil Regionali della Toscana ribadiscono la loro contrarietà alle aperture dei negozi per le festività civili e religiose e alle domeniche. Sottolineando quanto molte sentenze hanno sancito: il lavoro nelle festività civili e religiose non è un obbligo. Il lavoratore non può essere comandato al lavoro senza il proprio consenso”.