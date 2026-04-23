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Gio 23 Apr 2026
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Campi antimafia e cultura legalità nelle scuole, due bandi da 150mila euro in Toscana

By Redazione
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Sostegno ai campi antimafia anche nell’estate 2026 e promozione di progetti nelle scuole nel prossimo anno scolastico. Sono le finalità di due distinti bandi, aperti da oggi fino all’1 giugno, con cui la Regione Toscana rilancia il proprio impegno per rafforzare e diffondere tra i più giovani la cultura della legalità democratica e della lotta alle mafie.

A disposizione dei due bandi, promossi nell’ambito di Giovanisì e riservati a enti del terzo settore iscritte al Runts, ci sono in tutto 150mila euro, parte dei 450mila complessivi stanziati per il triennio 26-28 in attuazione della legge regionale 11 del 1999. Per i progetti scolastici il budget ammonta a 120mila euro. I restanti sono a disposizione dell’organizzazione dei campi.

“La cultura della legalità si costruisce pazientemente nel tempo, dal basso e a partire dalle giovani generazioni, attraverso l’educazione, la cura della memoria e una partecipazione democratica consapevole e attiva – commenta Mia Dop, vicepresidente della Regione con delega alla cultura della legalità -. A questo mirano i due bandi, con cui rinnoviamo il nostro impegno su alcuni aspetti che riteniamo fondamentali per il futuro delle nostre comunità: ragazze e ragazzi sono i cittadini di oggi e domani, e sono loro custodi e protagonisti del cambiamento che vogliamo costruire insieme. Una strada fatta di conoscenza dei propri diritti e di pratica di responsabilità come forma concreta di cittadinanza”

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