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Gio 23 Apr 2026
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ToscanaCronacaNasce un cammino sui sentieri delle stragi e della Liberazione
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Nasce un cammino sui sentieri delle stragi e della Liberazione

By Raffaele Palumbo
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A 82 anni di distanza dalle stragi nazifasciste che hanno insanguinato l’Italia, nasce il ‘Cammino ’44’, un percorso a piedi di circa 180 chilometri che collega Sant’Anna di Stazzema a Monte Sole di Marzabotto.

A 82 anni di distanza dalle stragi nazifasciste che hanno insanguinato l’Italia, nasce il ‘Cammino ’44’, un percorso a piedi di circa 180 chilometri che collega Sant’Anna di Stazzema, sull’Appennino lucchese, a Monte Sole di Marzabotto, sui colli bolognesi: due luoghi simbolo delle stragi dell’estate 1944, che fecero migliaia di vittime civili a poche settimane di distanza l’una dall’altra. Il progetto, promosso da Liberation Route Italia e finanziato dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, si propone come pellegrinaggio civile lungo la memoria della Linea Gotica, il fronte che tagliò in due l’Italia durante la seconda guerra mondiale. Da sabato, data scelta per il valore simbolico del 25 aprile, sarà online il sito www.cammino44.it con i dettagli dei percorsi e le informazioni pratiche per i camminatori. La cerimonia inaugurale è prevista per il 20 giugno a Pietrasanta, da dove partirà la prima marcia ufficiale. Il tracciato attraversa le province di Lucca, Pistoia e Bologna, collegando sentieri già esistenti e in parte appartenenti ad altri cammini. “Il percorso — dice il direttore di Liberation Route Italia Carlo Puddu — è di una straordinaria bellezza naturalistica e attraversa luoghi che non sono particolarmente battuti dal turismo, ma che meritano di essere scoperti”.

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