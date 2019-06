Bufera Csm, Fabiani (PD): “Ferri e Lotti chiariscano posizione e valutino conseguenze”

“La vicenda degli incontri tra politici e magistrati è molto preoccupante e quel tipo di relazioni è profondamente inopportuno. Sono d’accordo con Carlo Calenda quando dice che sulla vicenda che riguarda Lotti e Ferri serve molta più nettezza da parte del Pd”. A dirlo è Valerio Fabiani, membro della direzione nazionale del Pd e componente della direzione Toscana.

Questo “perché, al netto dei risvolti giuridici, esiste una valutazione politica che il presidente del Pd Gentiloni ha espresso con chiarezza cristallina – continua Fabiani -, per questo i soggetti coinvolti devono chiarire al più presto la loro posizione, e valutare conseguenze volte a preservare l’onorabilità del nostro partito e degli equilibri istituzionali”.

“Vale per i magistrati e vale per i due parlamentari del mio partito – aggiunge ancora Fabiani in una nota -. Oltreché per loro stessi devono farlo anche per il partito a cui appartengono, poiché il Pd, questo nuovo Pd, è oggi l’architrave più solida dell’alternativa possibile alla destra nazionalista e xenofoba ed è assolutamente prioritario difenderne la credibilità, senza balbettare”.

Per Fabiani, “si tratta di due parlamentari di rango eletti entrambi in Toscana ed è dunque impensabile che la dirigenza regionale del nostro partito non esprima su questa vicenda una posizione netta e capace di salvaguardare la nostra comunità, a maggior ragione dopo le posizioni pubblicamente espresse dal segretario Zingaretti e dal presidente Gentiloni”.