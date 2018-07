Bimba abusata da prete, allontanata dalla famiglia insieme ai fratelli

Sarebbe stata allontanata dai genitori la bambina di Calenzano vittima degli abusi sessuali da parte di don Paolo Glaentzer, il parroco 70enne accusato di violenza sessuale aggravata su minore dopo essere stato scoperto con lei in auto una settimana fa, nel parcheggio di un supermercato di Calenzano (Firenze).

Insieme a lei sono stati allontanati anche i suoi due fratelli di 7 e 14 anni e portati, dopo visita medica, in una comunità protetta. Lo hanno deciso d’urgenza i servizi sociali del Comune di Calenzano coordinati dalla Procura per i minori di Firenze sulla base dell’articolo 403 del codice civile. In base al quale una pubblica autorità ha facoltà di intervenire a tutela dei minori qualora si configuri una situazione di pericolo. (“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”).

La bambina verrà ora sentita dagli inquirenti della Procura di Prato. Venerdì scorso il gip del tribunale ha convalidato l’arresto in flagranza del prete confermandone gli arresti domiciliari nella sua abitazione in lucchesia. L’uomo davanti ai magistrati ha confessato di aver abusato almeno altre tre volte della bambina.

Una prima richiesta di allontanamento dei figli dai genitori con contestuale affidamento ai servizi sociali, arrivò nel 2013. Il provvedimento fu annullato da un ricorso vinto dalla famiglia nel 2016 ed era stato avviato dopo che i genitori erano stati indagati dalla procura per maltrattamenti verso i figli. Indagine nata nell’ambito di un altro procedimento, scattato dopo che, nel 2011, il figlio più grande della coppia, oggi 22enne, fu trovato con un 50enne .In mancanza di riscontri oggettivi l’indagine fu poi archiviata.