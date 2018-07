Allerta arancione a Firenze

Continua l’allerta per il caldo a Firenze. Anche per domani, martedì 31 luglio, è stata diramata l’allerta arancione per le temperature elevate. Lo comunica la Protezione Civile del Comune, che ha emesso un avviso per oggi e domani di codice arancione. Sempre validi quindi i consigli per la popolazione soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili, che sono a disposizione sul sito della protezione civile (http://protezionecivile.comune.fi.it/). In particolare si raccomanda di limitare le attività all’aperto. Secondo le previsioni del Lamma domani nel capoluogo toscano la massima potrebbe raggiungere i 38 gradi, uno in più di quella registrata oggi pomeriggio.

Sono in arrivo giornate di caldo torrido, con varie città italiane contrassegnate dal bollino rosso secondo il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da oggi al primo agosto, infatti, le città ‘bollenti’ col bollino rosso aumenteranno di numero e mercoledì prossimo saranno in totale otto.

Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, contrassegnato, spiega il ministero, da “ondata di calore” e “condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi”.

Inizia così la settimana più rovente dall’inizio dell’estate: l’intensa ondata di caldo interesserà tutta Italia almeno fino al primo weekend di agosto. Le regioni più calde saranno quelle del centro-nord e la Sardegna, con afa in aumento e temperature massime che potranno sfiorare i 38-40 gradi. La morsa del caldo non darà tregua nemmeno la sera, con valori che anche all’alba faranno fatica a scendere sotto i 25 gradi in diverse località di mare e di pianura del centro-nord.

“L’alta pressione porterà prevalenza di tempo soleggiato e caldo intenso in tutta Italia. Le piogge in questa settimana saranno quindi davvero poche”, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo “limitate per lo più a qualche temporale di calore che nelle ore più calde del giorno potrebbe formarsi soprattutto sull’Appennino meridionale”.

“Le regioni più direttamente coinvolte dal gran caldo saranno il Nord, il medio versante tirrenico e la Sardegna, tutte zone dove il termometro raggiungerà diffusamente valori vicini ai 35 gradi, ma con picchi intorno ai 38 gradi, specie nei fondovalle alpini, in Val Padana e nelle zone interne del Centro e della Sardegna”, spiegano ancora gli esperti.

“Farà caldo anche sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia ma con valori di temperature e livelli di umidità più contenuti”

Le città più calde saranno Bologna, Verona, Firenze con temperature che potrebbero raggiungere o addirittura superare i 37 gradi per almeno 3-4 giorni consecutivi, ma anche Roma, Milano, Bolzano, Cagliari, Piacenza e Perugia con temperature massime intorno ai 36 gradi per più giorni consecutivi.