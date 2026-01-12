Barbera: temi riforma Nordio appartengono al centrosinistra

‘Non è la rivincita Berlusconi o l’attuazione disegno Gelli” Lo ha detto Augusto Barbera, giurista e ex ministro, intervenendo all’incontro “La Sinistra che vota Sì’, organizzato a Firenze da Libertà Eguale. Referendum ‘non è voto pro o contro il governo Meloni’. Ci saranno le elezioni politiche per questo’

Quella di Nordio “è una riforma liberale che per la sorte della storia è stata portata avanti, nell’ultimo tratto, da forze politiche che si richiamano a legge e ordine ma” i cui temi “invece appartengono ad un patrimonio della sinistra e del centrosinistra”. Lo ha detto Augusto Barbera, giurista e ex ministro, intervenendo all’incontro “La Sinistra che vita Sì’, organizzato a Firenze da Libertà Eguale.

Sul referendum per la riforma Nordio, ha aggiunto, “noi dobbiamo spingere per intervenire sul merito delle questioni. Non è la rivincita di Berlusconi, e non attua il disegno di Licio Gelli. Gelli prevedeva anche la riduzione del numero dei parlamentari ma nessuno ha detto ai 5 stelle che hanno portato avanti il disegno di Gelli. E questa riforma non tende a delegittimare la magistratura, anche se ci sono autogol dell’Anm. Dobbiamo solo porci, perché dobbiamo entrare nel merito, porci la domanda: la riforma rafforzerà o indebolirà l’indipendenza della magistratura?”

“Il primo messaggio che Libertà Eguale ha colto è che nel prossimo referendum non si vota ne a favore della Meloni ne contro la Meloni. Ci saranno altre occasioni per poter giudicare il governo, che sono le elezioni politiche. Adesso abbiamo dei nobili precedenti, nel 1974 molti cattolici votarono per l’introduzione del divorzio, nonostante l’indirizzo della Dc. I cattolici del no hanno contribuito a un passaggio di civiltà del nostro ordinamento, ponendosi in una posizione diversa”. Lo infine sottolineato Barbera, giurista e ex ministro, intervenendo all’incontro “La Sinistra che vita Sì’, organizzato a Firenze