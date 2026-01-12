Dehors: “no a nuove concessioni, 12.600 mq in area Unesco sono un’enormità”

Controradio Streaming
La richiesta dei comitati ” Oltrarno Futuro” e “ma noi quando si dorme?”  e del  che chiede  modifiche al regolamento “le superfici che non vengono rinnovate, in toto o parzialmente, non vengano più concesse e che siano defalcate dal totale” dei Dehors.

“I 12.600 metri quadri di dehors sono una enormità, specialmente se rapportati alla superficie dell’area Unesco di 5 kmq. Chiediamo pertanto che le superfici che non vengono rinnovate, in toto o parzialmente, non vengano più concesse e che siano defalcate dal totale dei 12600 metri quadri che possono essere dati in concessione”. È una delle richieste che il Comitato ‘Oltrarno Futuro‘ ha inviato ai gruppi consiliari di Palazzo Vecchio in vista del voto sul nuovo regolamento dehors che andrà in Consiglio comunale il 19 gennaio.
Le proposte sono state avanzate anche dal comitato ‘Manoiquandosidorme’.

I comitati, in una nota, chiedono anche che “al momento del rinnovo delle vecchie concessioni siano applicate le stesse regole che si applicano alle nuove richieste, senza alcuna eccezione”.

Inoltre, proseguono, “la sanzione deve essere alta per disincentivare l’abuso, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 5.000 euro” e “l’estensione dell’orario di utilizzo oltre le 22 e fino alle 1”.

Per ‘Oltrarno Futuro’ e ‘Manoiquandosidorme’ “la durata massima delle concessioni per i dehors non può superare i tre anni e in area Unesco si chiede il divieto assoluto di nuove concessioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto in tutte le strade e piazze”.

