Bando ‘Blogs & Crafts Europe 2023’: 10 posti gratis per partecipare ad Artigianato e Palazzo per gli under 35.

Firenze, ‘Blogs & Crafts Europe 2023’ è un bando rivolto a giovani artigiani o influencer del settore under 35, vincerlo significa avere la possibilità di partecipare gratuitamente ad Artigianato e Palazzo 2023.

Appena lanciato online il bando ‘Blogs & Crafts Europe 2023‘, che permette ai giovani artigiani e influencer del settore europei ed under 35 di partecipare ad Artigianato e Palazzo 2023. I 10 under 35 avranno quindi la possibilità di partecipare in maniera gratuita alla prossima edizione della mostra dedicata al lavoro artigianale che si svolge a Palazzo Corsini a Firenze. I giovani dovranno essere selezionati da una una giuria. ‘Blogs & Crafts Europe 2023’ è rivolto a tutti i giovani artigiani dei paesi europei, grazie alla collaborazione con il World Crafts Council Europe.

Insieme agli artigiani, sono invitati a partecipare anche influencer e talent, sensibili ai temi dell’artigianato, lifestyle, moda e turismo. Lo scopo è quello di raccontare la mostra attraverso contenuti testuali e multimediali. Per la canditatura, gli artigiani interessati dovranno inviarla entro il 26 maggio, mentre gli influencer entro il 14 luglio.

Questo bando – spiegano gli organizzatori Sabina Corsini e Neri Torrigiani – ha rappresentato negli anni, per i nostri giovani ‘crafts’ l’occasione di trovare nuove opportunità di lavoro e di sviluppare sinergie tra di loro negli ambiti più disparati. E per tutti gli altri espositori, uno stimolo a rinnovarsi non rinnegando la propria storia e a non guardare con diffidenza i linguaggi del mondo contemporaneo”.