Ferito operaio caduto in una buca dell’ascensore a Prato

Prato, un operaio è stato trasportato in ospedale per diversi traumi a causa di una caduta nella buca dell’ascensore che stava manutenendo.

Un operaio di 47 anni addetto alla manutenzione degli ascensori, è caduto nella buca di un impianto sul quale stava lavorando. Si trovava in via Roma a Prato ed ha riportato vari traumi su tutto il corpo. Proprio mentre stava effettuando un intervento di manutenzione, il 47enne è caduto: dopo essere stato risollevato su, è stato portato dal 118 al pronto soccorso in codice giallo all’ospedale Santo Stefano di Prato.

A supporto dell’ambulanza sono arrivati anche i vigili del fuoco del comando di Prato, distaccamento di Montemurlo. I vigili si sono calati nell’incavo interno per recuperare l’uomo e riportarlo in superficie. L’operazione è stata, come detto dagli stessi soccorritori, complessa per il poco spazio angusto quindi ci è voluto diverso tempo per riportare in superficie l’uomo che è stato poi trasportato al nosocomio pratese. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Asl per comprendere la dinamica dell’incidente.