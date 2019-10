Associazioni a Regione: “Grave errore smembrare Padule Fucecchio”

Nel mirino delle associazioni un incontro fra. Regione e Comuni dell’area ” che potrebbe portare a chiudere la questione con una sorta di‘colpo di mano’ istituzionale a favore della frammentazione gestionale del Padule”

Guido Scoccianti WWF

“Mentre le scriventi Associazioni, da decenni impegnate per la tutela del Padule di Fucecchio, sono da tempo in attesa di un incontro che è stato promesso dal Presidente Rossi per cercare in modo condiviso e partecipato una soluzione che possa salvaguardare il patrimonio naturale inestimabile di quest’area a fronte dell’ipotesi di suo smembramento che le Associazioni fin dall’inizio hanno contestato, ci giunge ora notizia che nei prossimi giorni (giovedì 10 ottobre) ci sarà un incontro fra. Regione e Comuni dell’area, incontro che potrebbe portare a chiudere la questione con una sorta di‘colpo di mano’ istituzionale a favore della frammentazione gestionale del Padule” denunciano LEGAMBIENTE TOSCANA– ITALIA NOSTRA TOSCANA – LIPU – WWF ITALIA – AMICI DEL PADULE DI FUCECCHIO.

Che aggiungano “Si tratterebbe di un atto gravissimo sia dal punto di vista delle sue ricadute sul campo, con la perdita di una unitarietà di gestione che è l’unica forma gestionale che può consentire una adeguata tutela del Padule, sia dal punto di vista politico-istituzionale, segno evidente di una chiusura di ogni dialogo con la cittadinanza attiva ed in particolare con quelle Associazioni che da sempre si sono impegnate per la conservazione dell’area”.