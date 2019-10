Ehm (M5S): Vicini a popolo Curdo per stabilità e pace

Podcast 00:00 / 00:04:43 1X

Oggi in commissione esteri della Camera un’audizione dei rappresentanti della regione del Rojava (Kurdistan siriano) nei confronti dei quali tutte le forze politiche hanno espresso vicinanza.

“Esprimo profonda apprensione di fronte alla minaccia concreta turca di intervento militare in Siria, nei territori abitati dal popolo curdo. Operazioni militari di questo tipo sicuramente non faciliterebbero il mantenimento dell’equilibrio di un’area già provata da anni di conflitto durante i quali i curdi hanno avuto un ruolo fondamentale nel contrasto a Daesh”. È quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Esteri alla Camera Yana Ehm.

“Oggi in commissione abbiamo avuto un’audizione importante dei rappresentanti della regione del Rojava (Kurdistan siriano) nei confronti dei quali tutte le forze politiche hanno espresso vicinanza. L’unica strada da seguire in questa delicata situazione è quella del dialogo e della pace per cercare di non alterare una seppur precaria stabilità raggiunta in seguito alla dura lotta contro il terrorismo”, continua la deputata.

“La testimonianza portata oggi in commissione ci ha fatto conoscere una realtà di convivenza civile tra popolazioni di diversa religione e cultura che rischia di essere distrutta da interessi militari. Di fronte a questa minaccia auspichiamo l’attenzione costante da parte dell’Europa e delle forze internazionali per il raggiungimento di una soluzione politica della crisi in atto”, conclude Ehm.