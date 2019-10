European Social Sound, Semifinale, special guest La Band del Brasiliano

Seconda tappa in Toscana per le selezioni regionali di European Social Sound 4U, il contest musicale interregionale promosso da Regione Toscana, con la semifinale, ad Officina Giovani (Prato) con ingresso libero. Ospiti della serata La band del Brasiliano. Sabato 12 ottobre

La Seconda tappa in Toscana (sabato 12 ottobre) per le selezioni regionali di European Social Sound 4U, il contest musicale interregionale promosso da Regione Toscana grazie al Fondo Sociale Europeo e Giovanisì, finalizzato alla promozione delle politiche europee in materia di giovani, lavoro e sviluppo.

All’Officina Giovani di Prato 8 gruppi in gara e ospiti live La Band del Brasiliano, il super ensemble toscano con il loro crossover di stili e generi! INGRESSO LIBERO! INFO

Questa la scaletta delle esibizioni che inizieranno alle 21.30:

– La scatola blu

– Fantasia Pura Italiana

– B-Effect

– WorldPlan

– A Pezzi

– Flame Parade

– O:odal

– Lorenzo M.

Per ascoltarli clicca su 👉 https://www.europeansocialsound.it/toscana-seconda-serata-officina-giovani/

European Social Sound è un contest musicale per band emergenti realizzato, per questa nuova edizione, da quattro Regioni: Umbria, Basilicata, Toscana e Sicilia. La finalissima si svolgerà a Matera il 14 dicembre 2019.