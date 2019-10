” A difesa di Fido”: arriva in Toscana lo sportello legale per i diritti degli animali (e dei loro ‘padroni’)

Nasce Gaia Lex, un centro di azione giuridica per gli animali e l’ambiente creata dall’associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus. L’iniziativa si avvale di un pool di avvocati esperti in legislazione animale. In Toscana, per le zone di Firenze, Arezzo e Siena, c’è l’avvocato Carlotta Padrini.

“Gaia Lex nasce per rispondere alla richiesta di assistenza legale da parte di cittadini e associazioni sulle tematiche ambientali e sulla difesa degli animali”. Queste sono le parole del presidente nazionale di Gaia, Edgar Meyer. Anche la Toscana, avrà il suo specialista di riferimento e sarà l’avv. Carlotta Padrini per le zone di Firenze, Arezzo e Siena. L’avvocato dell’Ordine di Firenze, Carlotta Padrini, si occupa principalmente di diritto penale ma ha una formazione professionale anche in alcune materie del diritto civile.

Lo scopo principale di Gaia Lex è quello di garantire consulenza, assistenza e supporto concreto in materia di tutela degli animali ai cittadini. Così facendo si può assicurare un intervento in difesa degli interessi lesi. L’associazione permette di rivolgersi anche alle istituzioni per instaurare una collaborazione volta alla produzione e alla applicazione delle norme necessarie a tutelare i diritti dell’ambiente e degli animali.

L’email di riferimento è: [email protected]