Arno: a Pisa ondata piena passata senza danni, a Firenze sceso sotto primo livello

Arno – E’ passata intorno alle 6 senza danni da Pisa l’ondata di piena dell’Arno attesa da ieri.

Il fiume ha raggiunto quasi l’altezza del camminamento sotto le spallette dei lungarni del centro, prima di abbassarsi progressivamente nelle ore successive. In tarda serata ieri era stato aperto nel Pisano lo scolmatore d’Arno per abbassarne la portata che a Pontedera aveva raggiunto i 1686 metri cubi al secondo; a Pisa aveva superato i 1350 metri cubi al secondo superando il primo livello di guardia, raggiungendo i 3,7 metri con una portata di 1350 metri cubi al secondo.

A Firenze l’Arno è intanto tornato sotto il primo livello di guardia, fissato a 3 metri, che era stato superato ieri: all’idrometro Uffizi 2 attualmente misura 2,48 metri. Ieri sera aveva raggiunto 3,73 metri di altezza per circa 1350 mc/s.

Oggi in Toscana secondo le previsioni del Lamma nuvoloso con possibilità di piovaschi e brevi rovesci a carattere isolato e occasionale, più frequenti nel pomeriggio, in particolare su Arcipelago e costa centrale. Venti: deboli o localmente moderati variabili, tendenti disporsi deboli da est, nord-est. Mari: mossi. Temperature: in lieve calo in particolare la mattina. DOMENICA Poco nuvoloso con locali addensamenti in Appennino. Possibili banchi di nebbia nelle vallate interne durante la prima parte del mattino. Venti: deboli-moderati da nord-est. Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo. Temperature: in diminuzione, in particolare le minime. TENDENZA NEI GIORNI SUCCESSIVI Lunedì 19: poco nuvoloso al mattino, velato dal pomeriggio con addensamenti consistenti sul nord ovest. Venti: deboli variabili, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo in particolare nei fondovalle e sulle pianure interne ove saranno possibili gelate; massime stazionarie o in aumento in Appennino. Martedì 20: molto nuvoloso o coperto sulle zone nord occidentali con precipitazioni deboli ma insistenti, in particolare sui rilievi appenninici settentrionali e sulle Apuane. Poco nuvoloso sul centro sud con ampie zone di sereno in Maremma. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud ovest sul mar Ligure dal pomeriggio. Mari: poco mossi, mosso il Ligure dal pomeriggio. Temperature: minime in aumento sulle zone centro settentrionali, massime stazionarie.