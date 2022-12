🎧 Orocapital, dal 18 al 20 marzo 2023, una nuova ‘Fiera’ approda alla Fortezza da Basso di Firenze

By

Firenze, dal 18 al 20 marzo 2023 approda alla Fortezza da Basso Orocapital, l’evento fieristico B2b dedicato a tutta la filiera della gioielleria, argenteria e fashion jewellery.

Si tratta della prima edizione fiorentina della fiera Orocapital, che dal 1986 si era sempre tenuta a Roma, per questa edizione sono attese una settantina di aziende leader italiane, spiegano gli organizzatori, che presenteranno le ultime tendenze e novità sia di moda che di mercato.

In Podcast l’intervista a Giovanni Perrone, Project manager della fiera e Lorenzo Becattini presidente di Firenze Fiera, a cura di Gimmy Tranquillo.

“Ad Orocapital non saranno presenti solo importanti aziende di alta gioielleria ma anche tante aziende produttrici di ‘Fashion Jewellery’ che sono il motore di un mercato in continua evoluzione”, ha sottolineato Giovanni Perrone, project manager della fiera.

“Con Orocapital si arricchisce il portfolio delle mostre di qualità in programma nel primo semestre 2023 nei nostri spazi – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – che si riconfermano come sede privilegiata per eventi di nicchia ad alto contenuto di immagine, culturale ed economico”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Giovanni Bettarini, assessore a Fiere e congressi del Comune di Firenze, e Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana.

“Nella nostra regione il settore dell’oreficeria è tra i più importanti e significativi – ha sottolineato Marras -. Sono certo che un ulteriore spazio di vetrina ed incontro non potrà che rafforzare ancora di più il comparto”.