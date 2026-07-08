Toscana: seconda variazione di bilancio da oltre 100 milioni

Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana la seconda variazione del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e gli interventi normativi collegati.

Stamattina, dopo la maratona notturna, era già stato approvato il Documento di economia e finanza regionale 2026 che completa il pacchetto economico da oltre 103 milioni, a cui si aggiunge un pacchetto di 37 emendamenti presentato tra ieri e oggi dal governatore Eugenio Giani e ancora da quantificare nel valore complessivo.

La variazione di bilancio vede tra la principali voci di spesa 30 milioni per la sanità, di cui 20 milioni per proseguire i lavori di ampliamento dell’ospedale di Cisanello a Pisa, 6 milioni di cofinanziamento all’edilizia sanitaria per portare a termine gli interventi già avviati con risorse Pnrr; 1,5 milioni per continuare con le bonifiche del Keu; 450mila euro per l’ampliamento di Rsa e co-housing a Badia Tedalda e 1 milione di euro all’associazione Rondine Cittadella della Pace per il restauro e la messa in sicurezza del Castello di Rondine. Per le infrastrutture sono previsti, tra gli altri, 5 milioni destinati per il ponte tra Signa e Lastra a Signa, 4 milioni per manutenzioni sulla Fi-Pi-Li, 1 milione per il Ponte sui Navicelli e 3 milioni per il collegamento tra la stazione ferroviaria e quella tranviaria di viale Guidoni a Firenze. Stanziati anche 10 milioni per la cultura. La prima versione della variazione di bilancio è stata poi modificata con 37 emendamenti presentati, tra ieri e oggi, dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani con interventi puntuali che sono arrivati a interessare complessivamente circa 80 comuni della Toscana.

“Ritengo che l’approvazione della variazione di bilancio sia un successo da un punto di vista politico per questa amministrazione. Sono molto orgoglioso perché partendo da una variazione di bilancio che interessava poco o meno di 50 comuni della Toscana oggi tocca circa 80 comuni dei 273 della Toscana con interventi di assoluta qualità ed evidenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando l’approvazione della variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale.

Parlando dei principali interventi Giani ha citato i “20 milioni per andare avanti nella realizzazione dell’ospedale Cisanello a Pisa. Poi il borgo ripopolato di Cavriglia, Castelnuovo d’Avane che ha avuto 6 milioni e tutta una serie di interventi, ad esempio quelli di potenziamento della Fi-Pi-Li o sulla viabilità e nella Toscana diffusa con lavori di qualificazione di palazzi comunali, pensiamo a Pelago, o la possibilità di completare interventi sulle scuole”