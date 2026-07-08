Contributo affitto Firenze, oltre 2.300 gli ammessi al bando 2025

Tutti gli aventi diritto che hanno fatto domanda, oltre 2300, riceveranno il contributo affitto 2025: lo rende noto il Comune di Firenze dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Lo stanziamento complessivo da parte dell’amministrazione per la misura è di circa 4 milioni di euro: per ricevere il contributo affitto è necessario anche essere in regola con il pagamento del canone di locazione 2025.

“Confermiamo una misura importante di sostegno all’abitare – spiega in una nota l’assessore alla casa Nicola Paulesu -. Si tratta di un tassello centrale del complesso di azioni che mettiamo in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato e si va ad aggiungere al lavoro che stiamo facendo su tutti i fronti aperti legati al tema abitativo. È una risposta concreta a tante famiglie che non accedono all’edilizia residenziale popolare ma fanno fatica a sostenere in autonomia il canone di locazione. In un momento in cui il Governo ha scelto di non rifinanziare il Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, lasciando ai Comuni il compito di farsi carico di questo bisogno, la nostra amministrazione ha deciso di non arretrare”. “Abbiamo ritenuto doveroso – aggiunge Paulesu – garantire la continuità di una misura essenziale per il diritto all’abitare, che viene incontro a una difficoltà di molte persone. Il contributo affitto resta uno strumento fondamentale e conferma la volontà del Comune di intervenire anche quando a livello nazionale manca il supporto”.

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