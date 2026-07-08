Approvato il Piano territoriale della Città metropolitana di Firenze

Salvaguardare e valorizzare la ‘struttura profonda’ del territorio, conciliando tutela e sviluppo sostenibile. E’ l’obiettivo del Piano territoriale metropolitano (Ptm), approvato dal Consiglio della Città metropolitana di Firenze e dalla conferenza metropolitana.

Il Ptm articola il territorio metropolitano in sette zone omogenee e mira a identificare aree con caratteristiche socio-economiche e territoriali simili: le aree sono Valdarno, Area Fiorentina, Mugello, Val di Sieve, Empolese, Chianti, Val d’Elsa. Il Piano vuole recuperare e valorizzare le relazioni tra aree collinari e pianura, promuovere uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle specificità ambientali, fluviali (Arno, Pesa, Greve, Ema), storico-culturali e storico-agrarie identificate come Ambiti territoriali di interesse metropolitano (Atim). “Ringrazio gli uffici – ha dichiarato la sindaca della Città metropolitana di Firenze Sara Funaro – per il lungo lavoro di ricerca e di analisi condotto e il confronto con le amministrazioni e i diversi attori sociali, imprenditoriali e di categoria del territorio metropolitano, fino all’esame delle controdeduzioni da essi presentate. Il Ptm è uno strumento prezioso per declinare il Piano strategico e il nostro programma di mandato, proprio perché fotografa lo stato e le caratteristiche delle diverse aree della Metrocittà, individuando sotto diversi profili le loro potenzialità e le criticità, da ricondurre a una visione d’insieme e a una programmazione efficace”.