www.controradio.it Sondaggio Sole 24 Ore, Sara Funaro è la sindaca più amata d'Italia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:28 Share Share Link Embed

La prima cittadina di Firenze balza in vetta alla classifica nazionale sul gradimento dei sindaci nelle grandi città. La reazione della sindaca: nessun trionfalismo, priorità assoluta al lavoro quotidiano per la città.

Sara Funaro incassa un successo politico e d’immagine a livello nazionale, posizionandosi al primo posto della classifica Governance Poll come la sindaca più amata d’Italia tra i primi cittadini delle grandi città metropolitane. Il sondaggio, che misura il livello di gradimento dei cittadini nei confronti degli amministratori locali a pochi mesi dal loro insediamento o nel pieno del mandato, certifica un forte feeling tra la prima cittadina del centrosinistra e la comunità fiorentina, premiando l’avvio della sua azione di governo a Palazzo Vecchio. Interpellata sul primato nazionale, la sindaca ha accolto i dati con evidente soddisfazione ma ha immediatamente smorzato qualsiasi tentazione trionfalistica. «È sicuramente un segnale positivo che fa piacere – ha commentato a caldo –, ma per noi non cambia nulla: restiamo con la pancia a terra a lavorare per Firenze». Una formula, quella della “pancia a terra”, diventata ormai il vero e proprio mantra programmatico della sua giunta per rassicurare i cittadini sulla totale dedizione alle priorità del territorio. Il primato nel sondaggio rappresenta indubbiamente una dote politica pesante, soprattutto in una fase complessa segnata da grandi sfide urbanistiche, dalla gestione dei fondi PNRR e dal delicato tema della sicurezza e del turismo di massa che infiamma il dibattito cittadino. Proprio per questo, la leadership di Palazzo Vecchio intende capitalizzare il consenso non come un traguardo su cui adagiarsi, ma come una spinta e una responsabilità ulteriore per accelerare sui dossier aperti e dimostrare, con i fatti e con i cantieri, di meritare la fiducia espressa dai fiorentini.