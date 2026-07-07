www.controradio.it Ebret: il rapporto in 'chiaroscuro' dell'artigianato in Toscana tra bilancio 2025 e previsioni 2026 Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:15:38 Share Share Link Embed

TOSCANA. Il fatturato regge (+1,6%) ma occupazione e numero di imprese calano: è il bilancio del 2025 per l’artigianato toscano tracciato dal rapporto annuale dell’Osservatorio Ebret, presentato dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano. Il dato più critico riguarda il lavoro con oltre 6.500 addetti persi nel 2025, di cui quasi 3.600 dipendenti (-2,6%). A soffrire di più è il manifatturiero (-4,7%). Sul fronte della demografia d’impresa il saldo tra iscrizioni e cessazioni segna un passivo di 619 unità. Il rapporto individua innovazione e ricambio generazionale come principali driver di competitività. Le previsioni per il 2026 restano incerte per le tensioni Usa-Iran, con scenari che vanno da una stazionarietà (-0,3%) a una contrazione generalizzata del -3,3%. In studio, Monica Stelloni presidente di Ebret e Riccardo Perugi ricercatore coordinatore del rapporto.