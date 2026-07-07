www.controradio.it La deriva senza appello del carcere fiorentino di Sollicciano Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:23:07 Share Share Link Embed

Che fine hanno fatto i detenuti che dovevano essere trasferiti dalle sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano sequestrate dalla magistratura? Nel frattempo, con una direttiva interna il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino «tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato […] e se necessario anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa, in via estrema per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra». Giuseppe Fanfani è il Garante dei detenuti della Regione Toscana, Eleuterio Grieco è il Segretario regionale della Uil Fp Polizia Penitenziaria, Sofia Ciuffoletti è giurista esperta di carceri.