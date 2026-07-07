www.controradio.it Nodo viario Bagnese-Scandicci, approvato il progetto esecutivo Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:49 Share Share Link Embed

FIRENZE. . Addio al semaforo, arriva una viabilità rotatoria. Avvio lavori inizio 2027. Una richiesta storica per risolvere un nodo viario cruciale dell’area metropolitana tra Quartiere 4 e Scandicci, dopo aver superato numerosi ostacoli patrimoniali e burocratici, viene soddisfatta da un importante progetto che è prossimo alla realizzazione. La mobilità del quadrante sud-ovest dell’area metropolitana fiorentina ne avrà significativi benefici. Saranno tra l’altro realizzate aree verdi e piantati nuovi alberi per mitigare l’isola di calore data dall’incrocio viario. L’intervento è stato stanziato in 1,472 milioni di euro (di cui 1,3 coperti con fondi RFI per le opere compensative al Nodo fiorentino dell’Alta velocità). I lavori dovrebbero prendere il via a inizio 2027 (durata prevista 9 mesi). Parla il Presidente del Quartiere 4 di Firenze Mirko Dormentoni.