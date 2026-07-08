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Sindaco Stazzema, invitato Meloni a commemorazione ma nessuna risposta

By Raffaele Palumbo
Pd

Il Sindaco di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona ha invitato la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni alle commemorazioni per la strage del 12 agosto del 1944. Ma non ha ricevuto nessuna risposta.

“Il 3 giugno ho inviato un invito alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché partecipasse alla commemorazione del 12 agosto 1944” dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, “da allora, nonostante numerose telefonate e solleciti, non ho ricevuto alcuna risposta, né positiva né negativa. Per ragioni organizzative sarò quindi costretto a invitare un altro oratore, con il comprensibile imbarazzo di non sapere se, all’ultimo momento, la presidente possa decidere di accettare l’invito”. Così il sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona. “Comprendo perfettamente che il presidente del Consiglio abbia moltissimi impegni e che non sia semplice rispondere a ogni richiesta – aggiunge in una nota -. Tuttavia, Sant’Anna è un luogo che merita attenzione e rispetto, perché rappresenta una delle pagine più dolorose e significative della nostra storia. Anche quest’anno ho ritenuto doveroso invitare il Governo”. “La commemorazione si svolgerà comunque – conclude -, con o senza la presenza del Governo, nel rispetto della memoria delle vittime e dei valori che Sant’Anna continua a rappresentare”.

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