Continuano le piogge: case allagate a Pistoia. Arno sale a Firenze

Toscana, per tutta la notte sono proseguiti gli interventi per il maltempo della Protezione Civile nella regione, dove vige allerta arancione per piogge tutto il giorno.

In particolare è colpita Pistoia e la sua Piana verso Agliana e Quarrata con oltre 110 mm di pioggia cumulati da giovedì sera. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile operano per risolvere i problemi, in particolare alle abitazioni, decine gli interventi richiesti. Il Consorzio di Bonifica del Medio Valdarno monitora il funzionamento delle pompe idrovore e i corsi d’acqua di tutto il bacino dell’Ombrone pistoiese, dei torrenti Stella e dello stesso Brana.

“I livelli idrometrici – spiega il Consorzio di Bonifica – si sono innalzati molto velocemente nel tardo pomeriggio e nella serata su tutto il comprensorio del Medio Valdarno e in particolare sul versante pistoiese dove si è passati da condizioni di deflusso quasi irrilevanti ai secondi e terzi livelli di guardia balzando anche di 3-5 metri in poche ore”.

Nel resto della Toscana sempre a causa del maltempo, nella notte ci sono state frane a Pescia sulla strada delle Cartiere, a Massa (Massa Carrara) sulla provinciale del Pasquilio e a Reggello, nell’area fiorentina, in località Sant’Ellero.

A Firenze, intorno alle ore 8 di questa mattina, il fiume Arno, gonfiato dalle piogge della notte, ha superato il primo livello di guardia, che è a tre metri di altezza. Alla stazione idrometrica Uffizi 1 era a 3,02 metri, a Uffizi 2 a 3,91 metri, a Uffizi 3 a 3,02 metri. Il fiume è in piena a 941,80 metri cubi/secondo nel tratto fiorentino.

Le condizioni meteo seppur al momento in miglioramento, prevedono criticità elevate anche per le prime ore della giornata di oggi per poi migliorare a partire da domani, sabato 18.