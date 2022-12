Maltempo a Pistoia: il sindaco chiude le scuole. Giani, lunga notte

Pistoia, maltempo: notizie di allagamenti sono giunte per tutta la notte mentre le piogge proseguono copiose in questa zona della Toscana

I pompieri sono intervenuti per l’allagamento del sottopasso della stazione delle Ferrovie dello Stato di Pistoia, dove hanno lavorato le squadre inviate dal comando di Firenze. I rinforzi sono arrivata anche da Lucca e Arezzo per risolvere gli interventi, in prevalenza vuotature di acqua dalle abitazioni e dalle strade. Solo nella giornata di ieri la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Pistoia ha avuto una settantina di richieste di intervento. Particolarmente colpite le frazioni di Chiodo e di Chiazzano.

In un nuovo intervento sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani ha scritto di “numerosi interventi del sistema di Protezione Civile in corso in provincia di Pistoia per gli allagamenti. L’Ombrone Pistoiese ha raggiunto il secondo livello di guardia, la Brana in alcuni tratti ha superato gli argini. Grazie a tutti gli operatori e volontari impegnati in questa lunga notte!”.

Proprio a causa dell’ondata di maltempo che da ieri sera ha causato allagamenti e rialzo ai livelli di guardia di fiumi e torrenti, il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi ha comunicato ha fatto sapere tramite il suo profilo Facebook: “Venerdì 16 dicembre, le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Pistoia resteranno chiuse. La chiusura è motivata da ragioni di sicurezza, in seguito alle piogge intense delle scorse ore e all’avviso per maltempo diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana fino a domani mattina. Ricordiamo a tutti i cittadini di prestare la massima attenzione negli spostamenti”.