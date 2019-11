Aretino: denunciato per bracconaggio

Secondo la ricostruzione dei carabinieri forestali, l’uomo sarebbe stato scoperto mentre si avvicinava ad un capriolo abbattuto. Dagli accertamenti condotti dai militari si è scoperto che l’uomo aveva sparato un colpo di carabina nei pressi di una strada comunale, abbattendo l’animale, in periodo di divieto. L’uomo ha anche utilizzanto un caricatore per carabina a più di due colpi, uno strumento non consentito. La zona era sotto attenzione dei militari a seguito di alcune segnalazioni.