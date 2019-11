Viareggio: agenti travolti durante rilievi incidente

Tre vigili urbani sono stati travolti da un’auto mentre stavano facendo i rilievi su un precedente incidente. E’ successo stamani sulla variante Aurelia tra Torre del Lago e Viareggio (Lucca), all’altezza di Bicchio. Sul posto 118 e carabinieri. Accorso anche l’elisoccorso Pegaso.

un’auto li ha investiti Secondo una prima ricostruzione, la polizia municipale di Viareggio e i carabinieri di Torre del Lago, erano intervenuti per mettere in sicurezza la variante Aurelia per la presenza di un carrello perduto da un mezzo in transito. Durante le operazioniIl traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni.

Sono rimasti feriti: una vigilessa di 54 anni, trasferita in codice rosso con l’elicottero Pegaso all’ospedale di Cisanello, un suo collega di 53 anni, che è stato portato in ambulanza all’ospedale Versilia in codice rosso. Una donna carabiniere di 29 anni è stata invece trasferita in ambulanza, sempre in codice rosso, all’ospedale di Cisanello. Tutti e tre hanno riportato politrauma.

C’è anche un quarto ferito, lieve, un carabiniere della stazione di Torre del Lago che è andato poi a farsi medicare all’ospedale Versilia. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale con accertamenti e test per il conducente della Bmw.