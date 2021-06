Anfiteatro delle Cascine ufficialmente nell’Estate Fiorentina

Firenze, anche l’Anfiteatro delle Cascine, anzi ad essere precisi, l’Anfiteatro Ernesto De Pascale delle Cascine, sarà ufficialmente, insieme al giardino delle rose e a piazza San Marco una delle nuove location dell’Estate Fiorentina.

Si è chiusa ieri infatti l’assegnazione degli spazi estivi messi a bando dal Comune di Firenze come luoghi dove proporre eventi per la prossima Estate Fiorentina, ed anche l’Anfiteatro delle Cascine, dopo alcuni anni di chiusura, tornerà agibile e godibile per tutti i mesi estivi.

L’anfiteatro delle Cascine è un posto particolarmente caro a Controradio, perché oltre ad essere dedicato al nostro ‘Big Ernie’ De Pascale, in quel posto Controradio ha organizzato eventi indimenticabili, come per esempio “Carlo Monni ti voglio bene“, la maratona di eventi ideata per ricordare l’artista fiorentino a pochi mesi dalla sua scomparsa: dodici ore di spettacoli no stop con oltre sessanta artisti. Musica e performance teatrali, video inediti e happening, una festa che iniziò dalle 17 del pomeriggio e finì all’alba del giorno dopo, una festa che era parte dell’Estate Fiorentina 2013.

Partirà inoltre nei prossimi giorni un nuovo bando per cercare un gestore di eventi culturali in piazza San Marco, come prevede una delibera approvata dalla Giunta e a firma dell’assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Tommaso Sacchi.

Per San Marco il Comune di Firenze vorrebbe individuare un soggetto in grado di realizzare, nel periodo primaverile ed estivo, nell’ambito della rassegna Estate Fiorentina, una programmazione artistico culturale e ricreativa, con eventuale servizio accessorio e aggiuntivo di ristoro.

Per tutte le associazioni culturali che hanno intenzione di partecipare al bando, è utile sapere che tra i criteri premianti ci sono ad esempio “la qualità e consistenza della proposta artistico culturale e ricreativa, la coerenza della proposta artistico culturale e ricreativa, in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del luogo e del suo contesto storico, architettonico e ambientale”.

“L’Estate Fiorentina – ha commentato l’assessore Sacchi – vuole essere una kermesse diffusa e policentrica nell’ottica di valorizzare e promuovere tutti i luoghi della città e non solo quelli più centrali, anche per una maggiore vivibilità e tutela dal punto di vista sanitario. Siamo particolarmente felici che anche l’Anfiteatro potrà essere riaperto agli eventi e al pubblico e crediamo che porterà a una maggiore vitalità l’intero parco delle Cascine”.

“Per quanto riguarda piazza San Marco – ha concluso Sacchi – si conferma l’intenzione dell’amministrazione, già espressa nelle ultime settimane, di una complessiva riqualificazione dell’area a partire dalla cultura e dagli eventi estivi: grazie al bando che si aprirà nei prossimi giorni vogliamo trovare un soggetto capace di rivitalizzare la piazza e le vie limitrofe con proposte culturali all’altezza del contesto storico di assoluto pregio”.