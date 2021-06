Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 9 giugno 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:09 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

Iniziano oggi le vaccinazioni nelle farmacie comunali, a Firenze. Per l’occasione, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, e l’assessore regionale alla sanita’, Simone Bezzini, si recheranno alle 9.30 nei locali della farmacia comunale di viale Europa. Da ieri anche i non iscritti al servizio sanitario nazionale possono pre-registrarsi sul portale online regionale. E sul fronte aziendale è iniziata anche l’attività dell’hub vaccinale dedicato ai dipendenti dello stabilimento Nuovo Pignone di Firenze. Italia Viva non sarà alleata col Pd alle Comunali di Sesto Fiorentino (Firenze) dopo che i Dem hanno deciso di sostenere la ricandidatura dell’attuale sindaco Lorenzo Falchi (Sinistra Italiana). “Siamo di fronte alla conferma – afferma il partito in una nota – della resa incondizionata della storia riformista del Pd”. Falchi sarà sostenuto da una maggioranza con Pd, Si, Ecolò, Volt e la lista civica Per Sesto.

In estate a Firenze in 83 scuole comunali si apriranno i cantieri e prenderanno il via numerosi interventi (in tutti i quartieri) per un totale di 20,9 milioni. I primi a partire saranno i lavori nelle scuole primarie di primo e secondo grado dal 14 giugno

Controradio Infonews: “Farò la guida turistica per Firenze. Accanto ai professionisti del settore accompangerò i turisti e chiedo ad altri fiorentini famosi di fare altrettanto per contribuire a far ripartire il comparto. Ad oggi hanno già aderito Carlo Conti e Chiara Francini”. È l’annuncio fatto dal sindaco di Firenze Dario Nardella nel corso della presentazione ‘Destination Florence Plus’ creata per mettere a disposizione un’offerta unificata, che possa rilanciare la città come meta turistica dopo l’emergenza Covid.

Ci saranno anche l’anfiteatro delle Cornacchie alle Cascine, il giardino delle Rose e piazza San Marco tra i nuovi luoghi dell’Estate Fiorentina. Si è chiusa infatti, l’assegnazione degli spazi estivi messi a gara e anche l’Anfiteatro, dopo alcuni anni di chiusura, tornerà agibile e godibile per tutti i mesi estivi. Partirà nei prossimi giorni, inoltre, un nuovo bando per cercare un gestore di eventi culturali in piazza San Marco.

Controradio Infornews: Alle ore 11, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Golden Gala Pietro Mennea , in programma giovedì 10 giugno all’Asics Firenze Marathon Stadium. All’incontro parteciperanno alcune delle star internazionali protagoniste della terza tappa della Wanda Diamond League.