Anche a Firenze manifestazione statunitensi ‘No kings’

Gli statunitensi a Firenze, insieme a turisti e a studenti Usa, scenderanno in piazza sabato 18 ottobre per una manifestazione pacifica in solidarietà con le proteste in più di 2.500 città che si svolgeranno quel giorno negli Stati Uniti e all’estero a Roma, Bologna, Milano, Venezia, Torino, Ottawa, Toronto, Vancouver, Londra, Parigi, Berlino, Dublino, Barcellona e in altre città, “contro il governo sempre più autoritario degli Usa”.

La mobilitazione, spiega una nota, rappresenta la seconda giornata ‘No Kings’ (niente re) dopo quella svoltasi a giugno e che, si afferma “aveva visto la partecipazione di più di 5 milioni persone negli Usa e all’estero”.

La manifestazione a Firenze è organizzata dai gruppi progressisti Good Trouble Firenze e Women’s March Florence, composti da attivisti cittadini statunitensi. Sabato, si spiega ancora, “gli statunitensi all’estero e i loro alleati si riuniranno pacificamente in tutto il mondo in solidarietà con milioni di persone che si mobiliteranno negli Stati Uniti per opporsi a Donald Trump e all’autoritarismo sempre più violento e corrotto della sua amministrazione, nell’ambito della giornata di azione ‘No Kings’. Il messaggio degli organizzatori è chiaro: l’amministrazione Trump e i suoi sostenitori non hanno e non hanno mai avuto un mandato per calpestare i nostri diritti costituzionali”.