Gio 16 Ott 2025
ToscanaCronacaGrave operaio per caduta in una cantina dell'Amiata
Cronaca

Grave operaio per caduta in una cantina dell’Amiata

By Redazione
Incidente sul lavoro

Incidente sul lavoro a Castel del Piano (Grosseto) dove un operaio di 36 anni è caduto da diversi metri di altezza mentre stava lavorando in una cantina della zona. L’uomo, dopo la caduta, è rimasto a terra con traumi e lesioni. Sono stati i colleghi a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso, che ha deciso per il trasporto alle Scotte di Siena. Sul posto anche i vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

