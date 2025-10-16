Eni cesserà distribuzione carburanti dal deposito di Calenzano

Il deposito Eni di Calenzano (Firenze) cesserà ogni attività legata alla distribuzione di carburanti. Lo hanno confermato ieri pomeriggio i rappresentanti di Eni nel corso di un incontro convocato dalla prefettura di Firenze per fare il punto sul Piano di Emergenza Esterna del Deposito di Calenzano. Ne dà notizia il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani.
“Esprimo grande soddisfazione – commenta il primo cittadino – per la decisione assunta da Eni, che viene incontro alle richieste dell’Amministrazione e della comunità di Calenzano, profondamente colpita dal disastro del 9 dicembre 2024. Una decisione maturata nell’ambito di un confronto positivo tuttora in corso tra Comune di Calenzano, Regione Toscana e Eni sul destino finale dell’area”.
“Abbiamo appreso con favore – aggiunge – che Eni sta procedendo ad acquisire tutti i necessari nulla osta per il retro pompaggio dei carburanti ancora stoccati nel deposito. Insomma si volta davvero pagina per Calenzano e confidiamo si possa presto scrivere una nuova storia per quella parte rilevante del nostro territorio”. Carovani infine confida nel fatto che, “con l’insediamento del nuovo governo regionale, si possa presto arrivare ad un accordo che consenta di dare un futuro diverso all’area, garantendo i livelli occupazionali preesistenti”.