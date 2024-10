Amyl And The Sniffers, “Cartoon Darkness”. Il Disco della Settimana.

Se c’è una formazione che incarna oggi il rock’n’roll più selvaggio e sporco, senza per questo essere nostalgica o passatista, senza insomma puzzare di muffa, sono gli australiani Amyl and The Sniffers.

A tre anni di distanza dall’acclamato secondo album ‘Comfort To Me’ e dopo 9 tour sold-out in tutto il mondo, la punk-rock band australiana Amyl And The Sniffers torna con il terzo album Cartoon Darkness disponibile dal 25 ottobre su Rough Trade.

Il sound della band è tipicamente australiano, sulla scia di band leggendarie come AC/DC, Radio Birdman o Cosmic Psychos, ma al contempo estremamente contemporaneo e per niente “revivalista”, non potrebbe essere figlio di altri tempi se non dei nostri.

Il disco si conferma estremamente energico e divertente, pur provando a percorrere tratti di strada inediti per la band (una ballata, uno sprazzo di vocoder, qualche accenno di ritmo “dance” alla Blondie) e, pur essendo un prodotto di studio, mantiene intatto l’appeal “live” che contraddistingue la band.

L’album è stato registrato a Los Angeles all’inizio del 2024 presso i 606 Studios dei Foo Fighters, sullo stesso banco che ha catturato ‘Nevermind’ dei Nirvana e ‘Rumours’ dei Fleetwood Mac, con il produttore Nick Launay (Nick Cave & The Bad Seeds, Idles, Yeah Yeah Yeahs). A proposito dell’album Amy Taylor dice: “Cartoon Darkness parla della crisi climatica, della guerra, dell’intelligenza artificiale, di politica e del fatto che le persone pensano di essere d’aiuto avendo una voce online quando invece stiamo solo alimentando la bestia dei dati di Big Tech, il nostro dio moderno. Si tratta del fatto che la nostra generazione viene imboccata costantemente di informazioni. L’algoritmo decide quante persone vedranno ciò che pubblichi e quante di loro vengono ai concerti, un dato che non necessariamente dipende da quanti follower hai. Tutto questo è governato da qualcuno di esterno. Sembriamo adulti, ma siamo bambini rimasti chiusi in un guscio. Stiamo tutti ingurgitando passivamente distrazioni che non provocano nemmeno piacere, sensazione o gioia, ma solo intorpidimento. Tutto è un così duro lavoro, tutto è straziante, ma tutto è bello. Cartoon Darkness sta guidando a testa bassa verso l’ignoto, in questo incombente abbozzo del futuro che sembra terribile, ma che non esiste ancora. Tutto può essere divertente. È un disco molto ottimista, ma non ignorante. Sì, probabilmente bruceremo nella crisi climatica tra 20 anni… ma non voglio avere niente da rimpiangere, perché c’è così tanta bellezza”.”

L’album è stato anticipato dai singoli U Should Not Be Doing That, Chewing Gum, Big Dreams, Jerkin’ che hanno ottenuto importanti riconoscimenti come Hottest Records su BBC Radio1 e Tracks of the Week su The Observer, Kerrang, Loud & Quiet, Brooklyn Vegan, Paper, Paste, Under the Radar. Billy Corgan è un fan – “L’ho guardata per 10 secondi sul palco e ho detto: ‘Santa madre di Dio, è una vera rockstar’’

La band, i cui live guidati dalla sfrontata e magnetica Amy sono assolutamente indimenticabili, partirà a breve per un tour già sold out nel Regno Unito e in Europa (ma che stavolta non toccherà l’Italia) e l’anno prossimo terrà il suo più grande spettacolo di sempre, da headliner, all’Alexandra Palace. Sarà anche band di supporto per i Fontaines DC alla data a Finsbury Park il 5 Luglio 2025, già sold out. Sul sito tutte le date amylandthesniffers.com

Così la stampa internazionale ha accolto l’album:

“Amyl & The Sniffers have released the album of the Year” Clash 9/10

“Smart, funny, characterful, there’s virtually nothing not to like about this record” Mojo ★ ★ ★ ★

“Aussie punks still spit, but add a bit more polish” Album of the Week – The Guardian ★ ★ ★ ★

“Cartoon Darkness sees them poised for the Big Time, one of the best albums of the year” NME

“One of the most raw exciting bands on the planet” Dork ★ ★ ★ ★

“frank, fearless, funny and fucking fantastic” Kerrang ★ ★ ★ ★★

“Classic Punk Energy” Buzz Magazine ★ ★ ★ ★★

“A Modern Day Classic” Silent Radio

“A vital and joyous reminder of the power in punk” Album of the week – Farout Magazine 4.5/5

“I have convinced myself that they are the best actual rock band in the world at the moment” Guitar World

“Rabble Rousing Punk” The Line of Best Fit 9/10

“Cartoon Darkness” di Amyl And The Sniffers, è il nostro “Disco della Settimana”