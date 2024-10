Casa a Firenze, parte bando per contributo affitto: il Comune investe 3,5 mln di euro

Casa – Parte il contributo per il sostegno all’affitto del Comune di Firenze: in campo 3,5 milioni di euro, l’investimento è maggiore di 500mila euro rispetto all’anno scorso.

Le risorse per finanziare il contributo affitto, si legge in una nota del Comune, sono in parte comunali (1,8 milioni), in parte regionali (283mila euro) e del Pon Metro (1,4 milioni). Tra i requisiti del bando avere la residenza nel Comune di Firenze, avere una attestazione Isee in corso di validità con valore inferiore o uguale a 16.500 euro e un valore Isee inferiore o uguale a 32.192,74 euro. È necessario anche essere in regola col pagamento del canone di locazione 2024.

“Questa misura viene incontro a chi non riesce a far fronte alle spese per l’affitto, è un tassello importante del complesso di azioni che vogliamo mettere in campo sulla casa che per noi è una priorità assoluta del mandato – sottolinea l’assessore alla Casa Nicola Paulesu -. Abbiamo deciso di fare uno sforzo ulteriore aumentando le risorse, a fronte di un Governo che invece ha azzerato questo strumento. Continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema dell’abitare”.

Sono in corso di liquidazione invece le domande di contributo affitto relative allo scorso anno, ne beneficeranno oltre 2300 famiglie.