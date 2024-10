Liceo da Vinci, Metrocittà conferma: non ci sono danni strutturali

I problemi e le crepe riscontrate venerdì che hanno portato all’evacuazione del liceo sarebbero dovute all’ ‘assestamento fisiologico per lavori adeguamento sismico’

Dalle verifiche tecniche effettuate oggi al liceo scientifico Leonardo da Vinci a Firenze “la conferma che non vi sono problemi o lesioni strutturali nell’edificio e i locali dell’istituto” dopo che ieri mattina, “nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico” “due tramezzi, a causa di fessurazioni, si sono incrinati con rumore”.

Così una nota della Città metropolitana di Firenze. Ieri, a seguito dei problema verificatosi, al liceo Da Vinci è scattato il piano di emergenza con l’evacuazione di circa mille persone tra studenti, docenti e personale scolastico. La direzione lavori, si spiega ancora, “ha effettuato un sopralluogo nella mattinata stessa all’interno dei locali dell’istituto scolastico.

E’ stato accertato che, a seguito dell’inserimento di un isolatore sismico al piano interrato (intervento concluso nella sera del 24 ottobre) del liceo, in adiacenza di un pilastro interessato per questo a spostamenti nell’ordine di frazioni di millimetro, si sono evidenziate il 25 ottobre fessurazioni su tramezzi che hanno interessato unicamente elementi non strutturali. La relazione tecnica specifica che si tratta di un assestamento fisiologico, compatibile con la tipologia di intervento eseguito.

La configurazione di equilibrio statico raggiunta ha portato al danneggiamento dei soli elementi non strutturali adiacenti al pilastro. Nella serata del 25 ottobre le parti danneggiate sono state messe in sicurezza”. Sempre la direzione lavori “in accordo con il comando dei vigili del fuoco e con gli uffici tecnici della Città metropolitana ha disposto perciò un sistema di monitoraggio in adiacenza ai nodi di collegamento delle travi che insistono sul pilastro oggetto dell’assestamento. Il monitoraggio continuerà anche domenica”.