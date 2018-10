Amici della Musica, stagione concertistica 2018/19

Amici della Musica, riparte la stagione concertistica 2018-19. A ottobre il preludio al Teatro Niccolini di Firenze con Trio di Parma, il pianista francese Bertrand Chamayou e il Quartetto Guadagnini. Dal 27 ottobre si inaugura la stagione alla Pergola con Rudolf Buchbinder

Preludio al Niccolini con Trio di Parma (14 ottobre), Bertrand Chamayou al pianoforte il 20 ottobre (SCHUMANN: Blumenstück op. 19; Carnaval op. 9 RAVEL: Miroirs SAINT-SAËNS: Les cloches de Las Palmas op. 111 n. 4; Mazurka in sol min. n. 2 op. 24; Mazurka n. 3 in si min. op. 66; Étude en forme de valse op. 52 n. 6.) il Quartetto Guadagnini il 21 ottobre (VERDI: Quartetto per archi in mi minore GRIEG: Quartetto n. 1 per archi in sol minore op. 27)

Il 27 ottobre Inaugurazione al Teatro della Pergola di Firenze con uno dei più grandi interpreti del nostro tempo Rudolf Buchbinder.

Da più di cinquant’anni suona in tutto il mondo con le più importanti orchestre e direttori. Il suo 70° compleanno, nel dicembre 2016, è stato festeggiato nelle più prestigiose sale da concerto: dalla Carnegie Hall di New York alla Suntory Hall di Tokyo, dal Musikverein di Vienna alla Philharmonie di Berlino. I punti salienti della stagione dell’anniversario sono state le tournée con i Wiener Philharmoniker con Zubin Mehta e Franz Welser-Moest, i concerti con la Staatskapelle di Dresda e con i Berliner Philharmoniker sotto la direzione di Christian Thielemann. Su invito di Mariss Jansons è artista in résidene dell’Orchestra Sinfonica della Bayerischer Rundfunk. Il Musikverein di Vienna gli ha dedicato un ritratto e, nel dicembre 2016, i Wiener Philharmoniker lo hanno nominato Membro d’onore.

Il suo vastissimo repertorio si estende da Bach fino ai contemporanei, repertorio documentato da più di 100 registrazioni, molte delle quali hanno ricevuto prestigiosi premi internazionali. La sua interpretazione delle 32 Sonate di Beethoven è considerata oggi uno dei caposaldi nella storia dell’interpretazione beethoveniana.Le ultime registrazioni discografiche sono dedicate ai Concerti di Mozart con la Staatskapelle di Dresda, incisioni in cui figura come direttore e solista. Nell’autunno 2016 sono stati pubblicati, in CD e DVD, i due Concerti di Brahms con i Wiener Philharmoniker e Zubin Mehta.

L’interpretazione di Buchbinder si basa su testi originali. È appassionato collezionista di partiture storiche e possiede ben 39 edizioni complete delle Sonate di Beehtoven. Ma la collezione comprende anche partiture di altri compositori e le copie autografe di parti e partiture dei Concerti di Brahms. Dal 2007 Buchbinder è direttore artistico del Festival di Grafenegg che, sotto la sua guida, è diventato in breve tempo uno dei più importanti festival europei. Ha scritto due libri, la sua biografia “Da Capo” e “Il mio Beethoven, vita con il Maestro”

CONCERTO INAUGURALE

Solopiano

Turno A, B, Bpiù, P

BEETHOVEN: Sonata op. 2 n. 1

BEETHOVEN: Sonata op. 13

BEETHOVEN: Sonata op. 14 n. 2

BEETHOVEN: Sonata op. 57

